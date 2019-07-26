هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب محافظة يزد وسط إيران

يزد (إيران)- (د ب ا):

ضربت هزة ارضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة بلدة بهاباد بمحافظة يزد وسط إيران.

وحددت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران مركز الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض،بحسب وكالة أنباء فارسالإيرانية .

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة الأرضية.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 آلف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.