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    بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية لشهر يوليو

    03:48 م الخميس 25 يوليه 2019
    بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية لشهر يوليو

    بريطانيا تسجل درجة حرارة قياسية لشهر يوليو

    لندن- (د ب أ):

    قالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، الخميس، إنه تم تسجيل درجة حرارة قياسية لشهر يوليو في البلاد بلغت 36.9 درجة مئوية.

    وكتبت الهيئة على صفحتها عبر موقع تويتر: " تجاوزنا أقصى درجة حرارة تم تسجيلها لشهر يوليو"، مضيفة أنه جرى تسجيل درجة الحرارة في مطار هيثرو في لندن.

    وكانت أقصى درجة حرارة تم تسجيلها في شهر يوليو سابقا بلغت 36.7 درجة مئوية.

    وأضافت الهيئة: "مازال يمكن تجاوز أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في بريطانيا طوال تاريخها وهى 38.5 درجة مئوية".

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