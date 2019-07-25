تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

أعلنت حكومة هونج كونج، الخيمس، أن إيدي يوي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية (البنك المركزي) في المدينة، خلفا لنورمان تشان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن يوي، وهو مسؤول في البنك المركزي يشرف على إدارة الاحتياطيات، سيتولى المنصب الجديد بعد تقاعد تشان نهاية سبتمبر.

وسيتولى يوي بذلك مسؤولية صندوق صرف بحجم 4 تريليون دولار هونج كونج (512 مليار دولار أمريكي).

وسوف تكون المهمة الرئيسية ليوي (54 عاما) هي الدفاع عن ربط دولار هونج كونج بالدولار الأمريكي، والذي كان أساسا للاستقرار في المدينة منذ عام 1983.

وتولى تشان رئاسة البنك المركزي في هونج كونج في أكتوبر 2009، عقب انهيار بنك ليمان برازرز هولدينجز، ومنذ ذلك الحين، تطورت هونج كونج لتصبح مركز جذب للمستثمرين الأجانب، كما ارتفعت أسعار العقارات لمستويات قياسية بالإضافة لارتفاع معدلات الفائدة مجددا.