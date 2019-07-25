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    نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

    01:06 ص الخميس 25 يوليه 2019
    نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

    الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

    القاهرة - (مصراوي)

    أفادت وسائل إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

    وأشارت الوسائل الإعلامية بأن الرئيس التونسي تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله المستشفى للمرة الثالثة، حيث قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.

    وكان آخر ظهور للرئيس التونسي -الاثنين الماضي- خلال لقائه بوزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي.

    الباجي قائد السبسي تونس وعكة صحية

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