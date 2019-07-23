رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة تشكر ماكرون على دعمه

باريس - (د ب أ):

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة حديثا أورزولا فون دير لاين بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعمه.

وقالت فون دير لاين اليوم الثلاثاء في مستهل اجتماع لها مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس: "أود أن أشكرك على الدعم الذي منحتني إياه خلال الأيام والأسابيع الماضية".

وأضافت أنها على الرغم من أنها كانت في برلين بعد انتخابها في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، فإن أو زيارة لها هي زيارتها لباريس، موضحة أنها سوف تتوجه بعد ذلك إلى بولندا و كرواتيا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي 41 عاما، أيد فون دير لاين ، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة والسياسية البارزة بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بقوة في دائرة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان قد تم انتخاب فون دير لاين لتولي رئاسة المفوضية الأوروبية في البرلمان الأوروبي قبل أسبوع، وسيمكنها بذلك أن تخلف جان-كلود يونكر في رئاسة المفوضية في الأول من نوفمبر القادم.

ومن جانبه أبرز ماكرون أن فون دير لاين هي أول سيدة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، ووجه خطابه إليها قائلا: "إنك تجسدين أوروبا الجديدة".