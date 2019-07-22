بولتون يشيد بجهود مدير وكالة الطاقة الذرية الراحل بشأن حظر الانتشار النووى

طوكيو - (أش أ):

أشاد مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون اليوم الاثنين، بالجهود التي قام بها المدير العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الانجليزية ان بولتون – الذى يزور اليابان – أكد أن آمانو قام بجهود بطولية على مدار عقد من الزمان من رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية .

وكان الدبلوماسي الياباني آمانو - الذي تولى منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009 - قد توفى عن عمر يناهز 73 عاما ، حيث كان يتمتع بخبرات واسعة فى مجالات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي وقضايا الطاقة النووية .