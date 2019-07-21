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    سفير الإمارات في الصين: نسعى لتعميق العلاقات بين البلدين

    12:42 م الأحد 21 يوليه 2019
    سفير الإمارات في الصين: نسعى لتعميق العلاقات بين البلدين

    علي عبيد علي الظاهري

    أبوظبي- (د ب أ):

    أكد سفير الإمارات لدى الصين، علي عبيد علي الظاهري، أن الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى الصين ستعمل على تعميق العلاقات وبنائها على أساس الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي.

    ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الظاهري قوله إن الزيارة ستشهد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، تشمل رواد قطاع الأعمال المؤثرين في الصين.

    وتوقع تحقيق إنجازات مؤثرة تطال مختلف القطاعات في عدد كبير من المشاريع خلال الزيارة.

    وأكد حرص الإمارات على تعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع الصين، وتبنى نظرة طويلة المدى تهدف إلى علاقة استراتيجية شاملة وقوية ومتجددة.

    وقال: "العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بنيت على سنوات طويلة من التواصل الثقافي والحضاري والتبادل التجاري؛ ولنا أن نستثمر موافقة هذا العام مع مناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وهي مناسبة تحمل خصوصية وقيمة مهمة في العلاقات الثنائية".

    علي عبيد علي الظاهري الإمارات الصين

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