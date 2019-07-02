موسكو: ضربات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتعرضت عدة مناطق سورية بعيد منتصف ليل الأحد لهجمات نفذتها طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري: إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.