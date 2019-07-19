بريطانيا تؤجل قرارها بشأن هواوى إلى ما بعد تولي رئيس الوزراء الجديد

واشنطن / لندن - ( د ب أ ):

ذكرت وكالة بلومبرج أن المملكة المتحدة سوف تنشر في الأسبوع المقبل تقرير الدراسة والمراجعة الخاص بسياستها في قطاع الاتصالات وهو التقرير الذى تأخر كثيرا وطال انتظاره.

وأضافت الوكالة أن التقرير لن يتضمن أى قرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح لشركة "هواوى تكنولوجيز" الصينية بالقيام بدور في شبكات الجيل الخامس للاتصالات أم لا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التطورات الخاصة بوضع هواوى قوله أن القرار الخاص بشركة هواوي سيتأجل إلى ما بعد تولى رئيس الوزراء البريطانى الجديد مهام منصبه قد تولى منصبه.

ومن المقرر أن يعلن حزب المحافظين يوم الثلاثاء المقبل، الفائز في المنافسة على تولى منصب رئيس الوزراء خلفا لتيريزا ماى من بين بوريس جونسون و جيريمي هانت اللذين يتنافسان على المنصب.

وتتزايد الضغوط على الحكومة من جانب سياسيين بريطانيين وأمريكيين وأيضا من جانب شركات تشغيل شبكات الاتصالات لتوضيح موقف المملكة المتحدة تجاه هواوي. وكانت لجنتان برلمانيتان بريطانيتان قد حثتا في الأسبوع الماضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إعلان القرار بشأن هواوى.

وكان البيت الأببض الأمريكى قد أعلن أن علاقات وروابط شركة هواوى مع الحكومة الصينية يمكن أن تسمح لبكين باستخدام معداتها وأجهزتها الخاصة بالاتصالات للتجسس أو التأثير سلبا على النظم الحساسة المعدة للاعتماد على شبكات الجيل الخامس للاتصالات . ونفت هواوى هذه المزاعم.