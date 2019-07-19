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    ميركل: لست نادمة على الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

    12:12 م الجمعة 19 يوليه 2019
    ميركل: لست نادمة على الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

    أنجيلا ميركل

    برلين- (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رضاها عن قرارها بشأن الاستقالة من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

    وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين: "لست نادمة على ذلك... يمكنني أن أقدم إسهامي عبر مهمتي كمستشارة، وأنيجريت كرامب-كارنباور تقدم إسهامها كرئيسة اتحادية للحزب. أعتقد إذا واصلنا فعل ذلك بهدوء، فسيكون لدينا مجددا نتائج أفضل في استطلاعات الرأي".

    واعترفت ميركل بأن حزب الخضر أصبح قويا للغاية حاليا، رغم أنه لا يزال خلف الحزب المسيحي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، وقالت: "يتعين قبول ذلك ببساطة"، موضحة في المقابل أنه يتعين على حزبها أن يظهر تمسكه بأهداف حماية المناخ، والعمل في الوقت نفسه على تدعيم الابتكار والتقدم الاقتصادي.

    ميركل برلين الحزب المسيحي الديمقراطي ألمانيا

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