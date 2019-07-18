وسائل الإعلام الجزائرية تبرز لقاء الرئيسين السيسي وبن صالح في القاهرة

الجزائر - (أ ش أ):

أبرزت وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الخميس، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي بدأ اليوم زيارة للقاهرة، يحضر خلالها المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية مساء غد بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وأشارت وسائل الإعلام إلى اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الجزائري صبري بوقدوم، وسفير الجزائر بالقاهرة، نذير العرباوي.

وهنأ السيسي نظيره بن صالح على تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها مصر.

وقالت إن الرئيس بن صالح أعرب عن شكره العميق وامتنانه البالغ لما بذلته مصر بكافة مؤسساتها وعلى تقديمها التسهيلات اللازمة والتعاون الكبير مع الجماهير الجزائرية في ظل تنظيم محكم لكأس أمم إفريقيا.

كما أبدى الرئيسان ارتياحهما الكبير حول الطبيعة المتميزة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمتجذرة في تاريخ النضال المشترك، مشيرة إلى أن اللقاء استعرض أيضا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام وسبل ترقية التضامن العربي لمواجهة التحديات الراهنة.