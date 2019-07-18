بريطانيا تحث إيران على خفض التوتر في الخليج

القاهرة- (مصراوي):

حثت بريطانيا، الخميس، إيران على خفض التوترات في الخليج، وتعهّدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، ردا على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن بلادها مهتمة دومًا بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى، بحسب رويترز.

وأضافت: "من المهم أن نبعث برسالة واضحة جدا إلى إيران مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوما بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة وسنواصل فعل ذلك".

جاء ذلك خلال مؤتمر دفاعي تحدّثت خلاله موردونت عن أحدث عملية نشر للسفن، وسط توترات متزايدة مع إيران منذ احتجاز البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق هذا الشهر.

وقبل أسبوعين، احتجزت السفينة الإيرانية "جريس 1" في مياه جبل طارق التابعة للسيادة البريطانية والواقعة بأقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها طهران بأنها "نوع من القرصنة" في المياه الدولية.

واشتبهت حكومة المضيق في أن حمولة الناقلة كانت موجهة إلى سوريا، ما يعتبر "خرقًا" لعقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق. بينما أكدت طهران أن السفينة كانت بنفط إيراني وبأنه لم تكن متوجهة إلى سوريا.