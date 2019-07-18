محمد بن زايد يزور الصين الأسبوع المقبل

أبوظبي - (د ب أ):

يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الأسبوع المقبل زيارة إلى الصين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فإن بن زايد سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينج وكبار القادة والمسؤولين الصينيين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد رفيع يضم عددا من كبار المسؤولين.