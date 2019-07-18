الهند : إطلاق مركبة فضائية إلى القمر في 22 يوليو الجاري

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت منظمة البحوث الفضائية الهندية أنها ستطلق المركبة الفضائية "شاندريان 2" إلى القمر في 22 يوليو الجاري؛ بعد إرجاء إطلاقه في موعده الأصلي، نتيجة عطل فني بنظام مركبة الإطلاق ، وتعد هذه المركبة هي الثانية التي تطلقها الهند.

وأوضحت المنظمة - في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس - أنه تقرر إطلاق المركبة في 22 يوليو في تمام الساعة 9:13 بتوقيت جرينتش،عوضا عن الرحلة التي تم إلغاؤها والتي كان مقررا إطلاقها في 15 يوليو الجاري.

وكانت المنظمة قد أعلنت الشهر الماضي اعتزامها إرسال مركبة فضائية إلى القمر في ثاني رحلة تقوم بها الهند، حيث تم إطلاق الرحلة الأولى عام 2008، غير أن المركبة لم تهبط آنذاك على سطح القمر مكتفية بالدوران حوله، واستغرقت الرحلة 312 يوما.

يذكر أن الدول الثلاثة التي نجحت حتى الآن في الهبوط على سطح القمر هي الولايات المتحدة وروسيا والصين.