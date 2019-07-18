مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح منع مبيعات الأسلحة للسعودية

واشنطن - (د ب أ):

صوت مجلس النواب الأمريكي ، الأربعاء، لصالح منع المبيعات العسكرية للسعودية، في خطوة ربما تقابل باستخدام حق النقض (فيتو) من جانب الرئيس دونالد ترامب.

وصوت المجلس لتمرير ثلاثة تدابير وافق عليها مجلس الشيوخ الشهر الماضي. لكن إذا استخدم ترامب الفيتو ضدها كما هو متوقع ، فسوف يفتقر الكونجرس إلى الأصوات اللازمة ليمضي قدما بقراره.

ويأتي التصويت على مبيعات الأسلحة في أعقاب رفض سابق من جانب الكونجرس لسياسة البيت الأبيض تجاه السعودية. في وقت سابق من هذا العام ، أقر المشرعون إجراء ضد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، مما أدى إلى استخدام ترامب للفيتو.