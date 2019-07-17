المفوضية الأوروبية تحقق في قانونية ممارسات شركة "أمازون"

روما - (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي بحق شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة عبر الإنترنت؛ بهدف معرفة ما إذا كانت ممارسات الشركة تخالف قواعد المنافسة الأوروبية.

وتعليقا على القرار، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون المنافسة ماجريت فيستاجر - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - إن تجارة التجزئة عبر الإنترنت وفرت للمستهلكين طيفاً أوسع من الخيارات، ولكن "علينا التأكد مما إذا كانت شركات التجارة عبر الإنترنت تقوم بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة".

وتسعى المفوضية الأوروبية للتحقق من قانونية قيام الشركة (مقرها سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية) باستخدام معطيات زبائن حصلت عليها من تجار تجزئة محليين، وتخشى المفوضية من أن تؤثر تصرفات "أمازون" وغيرها سلبا على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.

ويتخوف الجهاز التنفيذي الأوروبي من الدور المزدوج الذي تلعبه "أمازون" كمنصة عرض وتاجر تجزئة، ما يعزز الاحتكار في السوق الأوروبي.

وتقوم "أمازون" بتوفير منصة على شبكة الإنترنت تعرض فيها منتجات للبيع كتاجر تجزئة، وفي الوقت نفسه تتصرف كطرف معلن يوفر للتجار مساحة لعرض بضائعهم على المستهلك مباشرة، وتقوم في هذا الإطار بتخزين المعطيات الخاصة بكافة الأنشطة التي تجري على موقعها.

وحسب الدلائل الأولية للتحقيق الأوروبي، تقوم "أمازون" باستخدام معطيات دقيقة وحساسة لتعزيز احتكارها للسوق والأضرار بالحالة التنافسية في أوروبا.

فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن فتح التحقيق لا ينبغي أن يثير تكهنات بشأن اتخاذ المفوضية إجراءات قادمة.