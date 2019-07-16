مقتل امرأتين وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار لغم بريف دمشق

دمشق -(أ ش أ)

قتلت امرأتان وأصيب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية على طريق المليحة جسرين بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه لدى عبور سيارة كانت تقل عددًا من الأشخاص في طريق عودتهم من أرضهم الزراعية في بلدة جسرين بالغوطة الشرقية طريقًا فرعيًا بالقرب من معمل الكبريت المحاذي لطريق المليحة انفجر لغم من مخلفات الإرهابيين ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة أربعة أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المواساة وإسعاف المصابين الأربعة إلى مستشفى دمشق.