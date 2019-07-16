الصحفيون في باكستان ينظمون مظاهرات للاحتجاج على الرقابة وشطب الوظائف

الصحفيون في باكستان ينظمون مظاهرات للاحتجاج على ال

إسلام آباد - (د ب أ):

نظم الصحفيون الباكستانيون اليوم الثلاثاء مظاهرات في أنحاء البلاد للاحتجاج على الرقابة التي يفرضها الجيش وشطب الوظائف في المؤسسات الإعلامية.

وقام الصحفيون بحمل لافتات ضد الرقابة الإعلامية وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي والأزمة المالية الناجمة عن شطب الوظائف، وذلك خلال فعاليات أطلقوا عليها "يوم أسود".

وقال أفضال بوت رئيس اتحاد الصحفيين في باكستان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد دشنا حركة من أجل حقوق الصحفيين ابتداء من اليوم".

وأضاف بوت أن وسائل الإعلام تواجه " رقابة غير معلنة" ، مضيفا أن الصحفيين يتعرضون لتهديدات على شبكة الانترنت.

وأوضح" نحو 5000 صحفي خسروا وظائفهم خلال الثمانية أشهر الماضية، ونعتقد أن ذلك استمرار للرقابة".

وقد أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن التهديدات الإلكترونية للصحفيين في باكستان.

وقال الاتحاد في بيان" غالبا ما يتم التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والتهديدات لوسائل الإعلام وتعريض حياة الصحفيين للخطر".

وأضاف" نطالب السلطات باتخاذ إجراء فوري وزيادة الجهود لحماية الصحفيين، كما نطالب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ببذل المزيد لإزالة الحسابات المسؤولة عن نشر خطاب الكراهية".

ويذكر أن الجنرالات في باكستان، الذين حكموا البلاد لفترات طويلة منذ تأسيسها قبل 70 عاما، يسيطرون على وسائل الإعلام الرئيسية بمساعدة سياسة رقابة صارمة.