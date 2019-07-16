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    الأمم المتحدة تعرض تقديم مساعدات لدول آسيا المتضررة من الفيضانات

    09:30 ص الثلاثاء 16 يوليه 2019
    الأمم المتحدة تعرض تقديم مساعدات لدول آسيا المتضررة من الفيضانات

    الأمم المتحدة

    نيويورك- أ ش أ:

    عرض السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تقدم المنظمة الدولية مساعدات للهند وغيرها من دول آسيا المتضررة من الفيضانات العارمة التي تشهدها المنطقة.

    جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم السكرتير العام فرحان حق ، وقال - في تصريح نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء - إن الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع السلطات في الدول المتضررة من الفيضانات؛ لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الإنسانية خلال موسم الأمطار.

    وأضاف حق أن جوتيريش حزين للغاية لأن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسببت في وفاة العديد من الأشخاص ، وتشريد مئات آخرين ، إلى جانب تدمير الممتلكات في دول جنوب وجنوب شرق آسيا خاصة في الهند وبنجلاديش ونيبال وميانمار.

    وأعرب جوتيريش - وفقا لما ذكره حق - عن تعازيه وتضامنه مع عائلات الضحايا وحكومات وشعوب الدول المتضررة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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    الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهند آسيا الفيضانات

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