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    الحكومة الألمانية تعلق على الحالة الصحية لميركل

    07:27 م الإثنين 15 يوليو 2019
    الحكومة الألمانية تعلق على الحالة الصحية لميركل

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (أ ش أ)

    قدم المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين تفسيراً لحالة ضيق النفس التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عند إلقاء كلمة في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الأحد.

    وقال زايبرت ، فى مؤتمر الحكومة الصحفى اليوم الاثنين في برلين ، إن المستشارة الألمانية صعدت الدرج بسرعة فائقة للغاية من أجل الوصول في الوقت المناسب للصحفيين المنتظرين، وألقت بعد ذلك مباشرة كلمتها ، وليس هناك أي شىء غير طبيعى حتى يتم الاعلان عنه.

    يذكر أن المستشارة الألمانية أصيبت أمس بضيق فى التنفس أثناء القاء كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي، وأشادت بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدور الأول بالمبنى التاريخي الذي يعود للقرن الثامن عشر.

    كانت ميركل تتنفس بصعوبة ، وفي عجلة من أمرها لأنها أرادت أيضاً التوجه لتناول الغداء بعد ذلك مباشرة تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي.

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    ميركل الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت باريس

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