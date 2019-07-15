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    القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت خوفا من ملاحقة الإنتربول

    12:39 م الإثنين 15 يوليه 2019
    القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت خوفا من ملاحقة الإنتربول

    الانتربول

    كتبت- رنا أسامة:

    كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن مغادرة 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية- لم تُسممها-.

    ونقلت عن مصادر أمنية قولهم إن الإخوان هربوا خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مُدانين في قضايا على أرض بلدهم، مشيرة إلى القبض على خلية إخوانية مكونة من 8 أشخاص.

    وقالت المصادر الأمنية إن جهاز أمن الدولة الكويتي بصدد استدعاء شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين الـ8 الهاربين من أحكام قضائية في مصر.

    وخضعت عناصر الخلية الإخوانية الثمانية إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة الكويتي، يوم السبت، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية.

    الإنتربول الكويت الإخوان تركيا أستراليا

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