تحطم طائرة خلال طلعة استعراض في ألمانيا

توسلينج (ألمانيا) - (د ب أ):

تحطمت طائرة استعراضية خلال طلعة لها فوق مدينة توسلينج في بافاريا العليا جنوبي ألمانيا وتعرض قائدها للإصابة بجروح بليغة.

وتحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد خلال طلعة استعراضية بعد ظهر اليوم السبت لسبب غير معلوم حتى الآن بعد سقوطها في أحد المروج.

ونقلت قوات الإنقاذ قائد الطائرة 59 عاما، إلى المستشفى للعلاج.

وقام الادعاء العام في مدينة تراونشتاين بإصدار تكليف لكتابة تقرير عن أسباب الحادث كما تحفظ على حطام الطائرة.