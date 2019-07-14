  • عاجل:بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    تحطم طائرة خلال طلعة استعراض في ألمانيا

    12:26 ص الأحد 14 يوليو 2019
    تحطم طائرة خلال طلعة استعراض في ألمانيا

    تحطم طائرة - ارشيفية

    توسلينج (ألمانيا) - (د ب أ):

    تحطمت طائرة استعراضية خلال طلعة لها فوق مدينة توسلينج في بافاريا العليا جنوبي ألمانيا وتعرض قائدها للإصابة بجروح بليغة.

    وتحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد خلال طلعة استعراضية بعد ظهر اليوم السبت لسبب غير معلوم حتى الآن بعد سقوطها في أحد المروج.

    ونقلت قوات الإنقاذ قائد الطائرة 59 عاما، إلى المستشفى للعلاج.

    وقام الادعاء العام في مدينة تراونشتاين بإصدار تكليف لكتابة تقرير عن أسباب الحادث كما تحفظ على حطام الطائرة.

    تحطم طائرة توسلينج ألمانيا

    الخبر التالى:

    عمل بعضهم مع جمعيات خيرية.. معلومات جديدة عن أعضاء "خلية الإخوان" المضبوطة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان