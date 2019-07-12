رويترز: أمريكا تتراجع عن قرار إدراج وزير خارجية إيران على قائمة العقوبات

القاهرة – مصراوي:

قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة ربما تفتح الباب أمام حل دبلوماسي مع إيران، وذلك بعد تصريحات لمصدرين حول قرار واشنطن تأجيل وضع اسم وزير خارجية إيران على قائمة العقوبات.

كان وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 24 يونيو الماضي أنها سوف تدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات في غضون أسبوع.

ولفتت رويترز إلى أن التراجع عن القرار بإدراج ظريف وهو المفاوض الإيراني الأول حول البرنامج النووي، سيكون بمثابة ضربة لأي جهود دبلوماسية لحل الأزمة مع إيران.

ولم توضح المصادر التي وصفتها رويترز بالمطلعة، سبب قرار أمريكا بالتراجع عن إدراج ظريف على قائمة العقوبات.

وكان ظريف صرح لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بأنه لا يمتلك أي حسابات بنكية أو ممتلكات خارج إيران، وذلك تعليقًا على إمكانية إدراجه على القائمة الأمريكية للعقوبات.