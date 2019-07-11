  • عاجل:تونس تسحق مدغشقر بثلاثية وتصعد لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    الخارجية الأمريكية: نبحث عن حل سلمي بشأن إيران

    11:18 م الخميس 11 يوليه 2019
    الخارجية الأمريكية: نبحث عن حل سلمي بشأن إيران

    المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورت

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي بشأن إيران.

    وقالت أورتاجوس في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية مساء اليوم / الخميس/ إن واشنطن طلبت من إيران عبر أصدقائها وقف استفزازاتها وأعمالها الترهيبية.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم إيران في وقت سابق أمس بتخصيب اليورانيوم سرا ولفترة طويلة، وحذر من أن العقوبات الأمريكية ضد طهران ستزيد قريبا.

    هذا المحتوى من

    مورجان أورتاجوس إيران الخارجية الأمريكية

    الخبر التالى:

    "هنا تركيا".. ازدياد الهجمات على السوريين في إسطنبول
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان