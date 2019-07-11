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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للميليشيا الحوثي في تعز

08:31 م الخميس 11 يوليو 2019
الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للميليشيا الحوثي في تعز

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ)

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الخميس، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - بان الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة، وتبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز قد تمكنت في وقت سابق من إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي الانقلابية، في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.

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الطائرات المسيرة ميليشيا الحوثي الحوثيون الجيش اليمني

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