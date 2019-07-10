حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري يعلن التوصل للصيغة القانونية لاتفاق السودان

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.