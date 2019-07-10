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    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري يعلن التوصل للصيغة القانونية لاتفاق السودان

    02:00 ص الأربعاء 10 يوليه 2019
    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري يعلن التوصل للصيغة القانونية لاتفاق السودان

    تظارهات السودان

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

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