شرطة هونج كونج: نقل 13 ضابطًا إلى المستشفى إثر إصابتهم في اشتباكات مع المحتجين

هونج كونج (أ ش أ)

أعلنت الشرطة في هونج كونج، اليوم الإثنين، نقل 13 ضابطاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتهم في اشتباكات مع المحتجين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مفوض الشرطة في هونج كونج، لوي وينج يو، قوله في تصريحات صحفية إن 13 ضابطاً بالشرطة تم نقلهم إلى المستشفى بعد صدامات مع المحتجين في هونج كونج اليوم الاثنين.

وأضاف المفوض أن مسحوقاً كيميائياً تم إلقاؤه على قوات الشرطة أثناء الصدامات ، محذراً من أن هذا العمل غير مقبول إطلاقاً.

وأوضح المفوض أن هونج كونج مجتمع آمن ولا يمكن قبول أي شيء من هذا العنف ، مشيراً إلى أن قوات الشرطة لم يكن أمامها سوى الانسحاب.

وتشهد هونج كونج معارضة واسعة النطاق لإقتراح الحكومة بالسماح بتسليم المشتبهين بهم للبر الرئيسي الصيني لمواجهة تهمهم.

وكانت الحكومة قد لجأت في وقت سابق بالفعل إلى تأجيل النقاش بشأن مشوع القانون إلى أجل غير مسمى ، إلا أن منظمي الاحتجاج يرغبون في أن يتم سحب التشريع بشكل رسمي واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ، كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في أعمال الشرطة التي وقت خلال الأحداث الماضية.

يذكر أن الكثيرين في هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائي المستقل الذي وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين في عام 1997.