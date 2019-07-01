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    روسيا تأسف لتجاوز إيران الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب

    06:07 م الإثنين 01 يوليو 2019
    روسيا تأسف لتجاوز إيران الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب

    علم روسيا

    موسكو (أ ش أ)

    أعربت روسيا اليوم الإثنين عن أسفها إزاء قرار إيران الخاص بتجاوز الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب، داعية طهران إلى التحلي بالمسؤولية في تنفيذ اتفاق الضمانات، ومؤكدة في الوقت نفسه ضرورة منع التصعيد.

    وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في أعمال منتدى (فالداي للحوار) بثتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم: "تجاوز إيران حد الـ 300 كيلوجرام من اليورانيوم أمر مؤسف لكن لا يجب تهويل الأمر"، داعيا كل الأطراف الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى عدم تأجيج الوضع.

    وحث ريابكوف الإيرانيين على ضرورة التحلي بأقصى درجات المسؤولية فيما يخص خطواتهم في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بتطبيق إيران اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بها.

    واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن إيران تواجه ضغوطا غير مسبوقة وتضييقا أمريكيا لا نظير ولا مثيل له ، تجري ممارسته من خلال العقوبات .. مشددا على ضرورة أن تبقى طهران طرفا في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأن لا تخرج منها.

    وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب "300 كيلوجرام" في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على إيران.

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    اليورانيوم المخصب إيران روسيا طهران

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