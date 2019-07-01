مقتل 10 في تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

واشنطن (د ب أ):

قتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين داخل حظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ونقل موقع "فوكس 4 نيوز" الإخباري عن مسؤولين محليين قولهم إن الطائرة واجهت مشاكل عند الإقلاع بالمطار في ضاحية أديسون بمدينة دالاس واصطدمت في الحظيرة قبل أن تندلع فيها النيران.

وقتل كل من كان على متن الطائرة وهي من طراز بيتشكرافت بي إي-350 كينج إير. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض.

وتم إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة تولى خلالها رجال الإطفاء إخماد الحريق.

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