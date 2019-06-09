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    لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 117 قتيلا

    02:16 م الأحد 09 يونيو 2019
    لجنة أطباء السودان المركزية تعلن ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 117 قتيلا

    فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للقوات السو

    الخرطوم - (د ب أ):

    أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأحد ارتفاع عدد الضحايا منذ فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم الاثنين الماضي إلى 117 قتيلا.

    وذكرت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين لقيا حتفهما "بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة من قبل مليشيات الجنجويد".

    وأضافت أن قتيلا آخر سقط في مدينة بحري، متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر في الصدر، مشيرة إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في المنطقة.

    ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

    وبدأ اليوم عصيان مدني شامل في السودان دعت له المعارضة، وأكدت أنه مستمر "حتى إسقاط المجلس العسكري".

    الاحتجاجات في السودان لجنة أطباء السودان المركزية الخرطوم القيادة العامة للقوات السودانية

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