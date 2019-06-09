بعد أمير قطر... قادة السعودية والإمارات يوجهون رسائل إلى الكويت

القاهرة - مصراوي:

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير — رحمها الله".

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير — رحمها الله — وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأخرى لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال ابن سلمان:" تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير — رحمها الله — وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وفي الإمارات، بعث "الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بوفاة السيدة وضحة المنير، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيدة راجيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه رسالة مساء أمس السبت إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبعث أمير قطر، ببرقيتي تعزية إلى أمير دولة الكويت وإلى رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء القطرية.