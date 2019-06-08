أول تعليق روسي بشأن العقوبات الأمريكية على "هواوي"

موسكو- أ ش أ:

أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم السبت، العقوبات الأمريكية على شركة "هواوي" الصينية، مؤكدة أهمية المفاوضات لحل المشكلات.

وقالت زاخاروفا- في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "لا يمكننا دعم العقوبات الأمريكية، بل ندينها، ونرفض استخدامها كأداة.. هذه العقوبات أحادية الجانب غير متعددة الأطراف".

وأضافت أن "هذا هو موقفنا الأساسي طوال سنوات، ولا نغير وجهة نظرنا.. وهذه قاعدة سياستنا الخارجية حتى عندما كنا نواجه عمليات عدائية شديدة القسوة من واشنطن ولندن وبعض العواصم كنا دائما منفتحين على المفاوضات، وشددنا على أن المفاوضات والطرق الدبلوماسية فقط هي السبيل الصحيح لحل المشكلات".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وضعت شركة "هواوي" على لائحتها للشركات التي تمثل خطرا، ويمنع بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة الصين منها للتجسس.