الشرطة العراقية تعتقل أحد عناصر "ديوان الجند" الداعشي

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.

وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء ، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بشكل مستمر باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.