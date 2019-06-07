الشرطة العراقية تعتقل أحد عناصر "ديوان الجند" الداعشي
بغداد (أ ش أ)
أعلنت قيادة الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال أحد عناصر "ديوان الجند" في سامراء.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "العراقية" - إن قوة من الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي إلى ما يسمى "ديوان الجند" الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء ، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة.
يشار إلى أن القوات الأمنية تقوم بشكل مستمر باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.
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