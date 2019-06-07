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    دمشق تنفي عودة العلاقات مع حركة حماس

    04:56 م الجمعة 07 يونيو 2019
    دمشق تنفي عودة العلاقات مع حركة حماس

    حركة حماس - ارشيفية

    دمشق (د ب أ)

    أكد مصدر إعلامي سوري، أنه لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).

    ونقلت وكالة الإنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر الإعلامي السوري اليوم الجمعة، أنه "لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة لأي علاقات مع حركة حماس"، مضيفا أن "موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي بُني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني، هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا، وسارت في نفس المخطط الذي أرادته إسرائيل".

    وتابع المصدر "كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".

    وتناقلت مصادر اعلامية أنباء عن لقاء جمع رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي التقى أيضا بشكل منفصل مع مستشار الرئيس السوري بثينة شعبان، وان اللقاءات جرت بوساطة ايرانية وحزب الله لعقد مصالحة بين الحكومة السورية وحركة حماس تمهيداً لعودتها الى مكاتبها في دمشق .

    وغادرت قيادة حركة حماس دمشق نهاية عام 2011 بعد أشهر من اندلاع الأزمة السورية وأعلنت وقوفها إلى جانب الدول التي تعتبرها دمشق معادية لها أبرزها تركيا وقطر.

    حركة حماس سوريا إسرائيل الإرهاب

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