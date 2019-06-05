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    مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد وقوع انهيارات أرضية في شرق أوغندا

    03:07 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    مقتل 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد وقوع انهيارات أرضية في شرق أوغندا

    انهيارات أرضية

    كمبالا- (د ب ا):

    قال الصليب الأحمر الأوغندي اليوم الأربعاء إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد العشرات عقب وقوع انهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة بشرق أوغندا.

    وقالت ارين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " التقارير الأولية التي وردتنا تشير إلى تدمير 150 منزلا وفقدان 50 شخصا".

    وأضافت" الانهيارات الأرضية وقعت في عدة أماكن، والأمطار التي مازالت تهطل في بعض المناطق تعرقل جهود الإغاثة".

    انهيارات أرضية أوغندا الصليب الأحمر الأوغندي
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