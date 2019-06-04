  • عاجل:"21 ساعة يوميًا".. "المترو" تعلن مواعيد القطارات في عيد الفطر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الصين تنتقد المطالبين بالكشف عن عدد ضحايا أحداث ميدان السلام السماوي

    06:15 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    الصين تنتقد المطالبين بالكشف عن عدد ضحايا أحداث ميدان السلام السماوي

    ميدان السلام السماوي

    بكين (د ب أ)

    انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، من يطالبون بالكشف بشكل علني عن عدد الاشخاص الذين لقوا حتفهم خلال أحداث قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان السلام السماوي (تيانانمين) بالعاصمة الصينية بكين قبل ثلاثين عاما.

    وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الصين بإبداء مزيد من الشفافية بشأن تلك الأحداث في الفترة التي سبقت الذكرى السنوية الثلاثين لوقوعها، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بأنها "دولة الحزب الواحد" التي "لا تسمح بأي تمرد وتنتهك حقوق الانسان كلما كان ذلك يصب في صالحها".

    واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية بومبيو بتدبير "هجوم مشين ضد النظام السياسي في الصين"، ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لبلاده.

    وتعتبر تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية بمثابة اعتراف رسمي نادر بالمظاهرات المؤيدة للديمقراطية، والتي وصفها بشكل غامض بأنها "الاضطراب السياسي الذي وقع في أواخر الثمانينيات"، حيث تفرض الصين رقابة صارمة على أي معلومات تتعلق بتلك الأحداث.

    وتوفي عدد غير معروف من المحتجين خلال أحداث القمع في ميدان السلام السماوي، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، رغم أن جماعات حقوق الانسان تقول إن عدد الضحايا يقدر بالمئات إن لم يكن بالآلاف.

    ويتم إحياء "مذبحة" تيانانمين رسميا في هونج كونج وماكاو ، وهما مستعمرتان أوروبيتان سابقتان عادتا إلى السيادة الصينية عامي 1997 و 1999.

    وفي بر الصين الرئيسي، لم تجر أي فعاليات لإحياء هذه المناسبة باستثناء تشديد إجراءات الأمن في ميدان السلام السماوي، حيث أخذ رجال شرطة بزيهم الرسمي يتحققون من هويات المارة، ويمنعون السيارات من التوقف لفترات طويلة في الميدان.

    ولا يعرف كثير من المواطنين الصينيين، وبخاصة أولئك الذين ولدوا بعد عام 1989 شيئا عن احتجاجات ميدان السلام السماوي، إلا إذا سافروا للخارج أو تلقوا تعليمهم خارج الصين.

    ميدان السلام السماوي وزارة الخارجية الصينية بكين الاتحاد الأوروبي الصين

    الخبر التالى:

    الشرطة الروسية تحقق في بلاغات بوجود قنابل في مكاتب ومبان حكومية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان