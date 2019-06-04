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    روسيا تعترض على بيان في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بإدلب

    12:01 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
    روسيا تعترض على بيان في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بإدلب

    مجلس الأمن الدولي

    موسكو (أ ش أ)

    اعترضت روسيا على بيان في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في إدلب أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا، معتبرة أنه غير متوازن، وفقا لما صرح مصدر دبلوماسي روسي لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الإثنين.

    وقال المصدر "منعت روسيا بيانا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف لتأكيد التزامهم باتفاقيات وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة في 17 سبتمبر من العام الماضي"، واصفا البيان بأنه غير متوازن وينقصه الإشارة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة.

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    مجلس الأمن الدولي روسيا وقف إطلاق النار إدلب سوريا

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