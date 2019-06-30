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    إسرائيل تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد ساعات من اعتقاله

    02:14 م الأحد 30 يونيو 2019
    إسرائيل تفرج عن وزير القدس الفلسطيني بعد ساعات من اعتقاله

    الشرطة الإسرائيلية - ارشيفية

    رام الله- (د ب أ):

    أفرجت السلطات الإسرائيلية عن وزير شئون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي بعد اعتقاله اليوم الأحد لعدة ساعات بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

    وذكرت المصادر أن السلطات الإسرائيلية حققت مع الهدمي لعدة ساعات في مركز الاعتقال والتوقيف "المسكوبية" غربي القدس قبل أن يتم الإفراج عنه من دون شروط مقيدة.

    وقال المحامي مهند جبارة ، الذي ترافع عن الهدمي ، إن اعتقال الوزير الفلسطيني "تم بضغوط من اليمين الإسرائيلي عقب جولته الأخيرة مع رئيس التشيلي في المسجد الأقصى".

    وكانت المصادر الفلسطينية أفادت بأن قوات من الأمن الإسرائيلي اعتقلت الهدمي بعد اقتحام منزله في حي الصوانة في القدس وتفتيشه والاستيلاء على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به.

    ولم يصدر حول الحادثة تعقيبا من إسرائيل التي كررت في الأشهر الأخيرة اعتقال والتحقيق مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في شرق القدس.

    وتحظر إسرائيل أي نشاط للفلسطينيين في شرق القدس وتعتبر المدينة عاصمة موحدة لها.

    وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان بأن إسرائيل "تتعمد استهداف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها"، وأن حكومته "ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة وسيستمر نشاطها التنموي فيها".

    وكان وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ندد باعتقال الأمن الإسرائيلي للهدمي واعتبره "انتهاكا جسيما ومخالفة فاضحة لاتفاقية أوسلو" للسلام المرحلي الموقعة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993.

    وتشهد بلدة العيسوية في القدس توترا منذ مقتل شاب فلسطيني في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس الماضي واحتجاز جثته حتى الآن.

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