تونس: تحول لون شاطئ سيدي منصور إلى الأحمر ونفوق الأسماك

تونس -أ ش أ:

أظهرت النتائج الأولية للتحاليل التي أجريت اليوم على مياه سواحل بحر سيدي منصور بصفاقس التي تغير لونها إلى الأحمر، ونفقت بها كميات من الأسماك، وجود كميات من الطحالب المجهرية السامة التي عادة ما ينتج عنها نفوق أسماك ونقص كبير في الأكسيجين في الماء وظهور روائح كريهة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الزراعة التونسية مساء أمس السبت.

وأوضحت الوزارة أن هذه الظاهرة عادة تنتج عند الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتتلاشى عند هبوب الرياح وتواجد التيارات المائية، مشيرة إلى أن التحاليل المخبرية للعينات الدقيقة متواصلة.

وكان عدد من البحارة والمواطنين التونسيين اعتبروا أن تغير لون مياه بحر سيدي منصور إلى الأحمر ونفوق كميات من الأسماك به راجع إلى تفريغ كميات من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر، فيما نفى المدير المحلي للديوان الوطني للتطهير بصفاقس منذر خماخم ذلك، مؤكدا أن محطة الضخ تعمل بصورة طبيعية، ولم يتم تسجيل أي عطل بها خلال الفترة الماضية، وأن المحطة تخضع للمراقبة اليومية بعد معالجة المياه المستعملة وقبل ضخها للبحر.