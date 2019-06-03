قرقاش: نتطلع لاستمرار الحوار في السودان

الخرطوم (د ب أ)

أعرب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، عن تطلعه إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان.

وقال قرقاش في تغريدة في صفحته بموقع تويتر اليوم الاثنين "تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع".

وأضاف "قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".

جاءت تغريدة قرقاش بعدما قتل 13 متظاهرًا وأصيب العشرات؛ لدى قيام قوات الأمن السودانية صباح اليوم الإثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية" و"تجمع المهنيين السودانيين".

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ودعت إلى عصيان .

من جانبه، نفى المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي فض الاعتصام بالقوة، وأعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبين.