رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تضخ 1.3 مليون برميل نفط يوميا

واشنطن/فيينا (د ب أ)

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، أن بلاده تضخ نحو 3ر1 مليون برميل من النفط يوميا.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد كشفت يوم الخميس عن مجمل إيرادات مبيعات النفط الخام ومشتقاته، والضرائب والأتاوات المحصلة من عقود الامتياز في شهر مايو الماضي قد بلغت 3ر2 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن شهر أبريل الماضي بلغت 448 مليون دولار، وبنسبة 24 بالمئة.

وقالت المؤسسة المملوكة للدولة والتابعة لحكومة الوفاق الوطني ، في بيان إن "استقرار أسعار النفط العالمية، وارتفاع عدد شحنات الخام في أواخر شهر أبريل، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر مايو ساهمت في زيادة الإيرادات.