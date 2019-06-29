الجيش السوري يشن هجومًا على نقطة مراقبة تركية في إدلب

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة لجيشنا في إدلب السورية، لهجوم جديد من قبل القوات السورية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أكدت أمس الجمعة، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، ردًا على قيامه بقصف نقاط المراقبة التركية بإدلب، يوم الخميس.

وقالت الوزارة إنه تم مقتل أحد جنودها، في ضربة مدفعية شنتها قوات حكومية سورية بمحافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وأصابت الضربة مركز مراقبة تركي، وتم تسجيل أول حالة وفاة تركية في هجوم الحكومة السورية منذ شن هجوم لاستعادة إدلب في أبريل.