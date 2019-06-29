  • عاجل:وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا قبل تدخلي

    10:34 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا قبل تدخلي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أوساكا- (د ب أ):

    ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا "استعدت" للهجوم والقضاء على الحلفاء الأكراد لواشنطن في سوريا، إلى أن تدخل وطلب من الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان وقف ذلك.

    وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش فعاليات قمة المجموعة 20 في أوساكا، "كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك".

    ترامب الأكراد سوريا تركيا الحرب السورية

    الخبر التالى:

    وفد مجلس الأمن الدولي يصل إلى بغداد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان