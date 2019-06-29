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    ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يبدأ بعد 4 يوليو

    10:33 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب: ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يبدأ بعد 4 يوليو

    دونالد ترامب

    أوساكا- (د ب أ):

    ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.

    وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم السبت، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، "سنُرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص.. بدءًا من وقت ما بعد 4 يوليو".

    كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن الترحيل سيبدأ "ما لم نفعل شيئا إعجازيا جدا".

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