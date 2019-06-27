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    المغرب: تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

    05:40 م الخميس 27 يونيو 2019
    المغرب: تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش

    الشرطة المغربية - ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت السلطات المغربية، الخميس عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تستعد لتنفيذ عمليات "بالغة الخطورة"، بحسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

    وتابعت الوكالة الرسمية أن عمليات التفتيش تمت في منطقة الحوز وسط البلاد، وتم اكتشاف مواد كيماوية تستخدم في صناعة المواد المتفجرة.

    وألفت السلطات القبض على عدد من المشتبه فيهم، ومن المقرر تقديمهم للمحاكمة فور انتهاء التحقيقات بواسطة النيابة العامة المغربية.

    الشرطة المغربية داعش خلية إرهابية المغرب
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