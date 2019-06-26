رئيس كوريا الجنوبية يجري محادثات مع ولي عهد السعودية اليوم

سول - (د ب أ):

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن صباح اليوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويقوم ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، تستمر يومين استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس مون، بحسب وكالة أنباء يونهاب.

وتعد هذه أول زيارة لولي عهد سعودي لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بزيارة البلاد.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمزود الأول للنفط الخام للبلاد، حسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي وولي العهد السعودي محادثات صباح اليوم في المكتب الرئاسي ويحضران حفل توقيع على مذكرات تفاهم، إلى جانب مأدبة غداء في القصر الرئاسي.

وسيشارك في المأدبة قادة الدوائر الاقتصادية على رأسهم نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج، ونائب رئيس مجموعة هيونداي للسيارات جونغ وي-سون، ورئيس مجموعة إس كي تشوي تيه-وون ورئيس مجموعة إل جي كو جوانج-مو.

ومن المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي أثناء الزيارة مع الشركات الكورية الجنوبية سبل التعاون فيما يتعلق برؤية المملكة 2030 التي تنطوي على تنمية وتنويع الاقتصاد.