نيكاراجوا تعتقل 4 أشخاص على صلة بتنظيم داعش

ماناجوا - (د ب أ):

ذكرت السلطات في نيكاراجوا ، الخميس، أنها اعتقلت أربعة أشخاص قالت إنهم على صلة بتنظيم داعش.

وأوضحت أن الرجال الأربعة هم مصريان وعراقيان، ويحملون وثائق سفر من سلطات الهجرة في كوستاريكا.

وذكر بيان للشرطة أنه تم اعتقال الأشخاص الأربعة من جانب جيش نيكاراجوا وأعيدوا إلى كوستاريكا بعد التحقيق معهم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن السلطات الأمريكية حذرت بالفعل الشرطة الاتحادية المكسيكية من المشتبه بهم باعتبارهم "إرهابيين في طريقهم إلى الولايات المتحدة".