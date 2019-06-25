محكمة تركية تنهي فرض الإقامة الجبرية على موظف بالقنصلية الأمريكية

أنقرة - (أ ش أ):

قضت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الثلاثاء بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على موظف بالقنصلية الأمريكية، لأسباب صحية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المحكمة قضت أيضا باستمرار منع "نظمي ميتي كانتورك" من مغادرة البلاد في انتظار نتيجة محاكمته.

من جانبه، رحب القائم بأعمال السفير الأمريكي في تركيا "جيفري هوفنييه" بإنهاء الإقامة الجبرية لكانتورك، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى أن هناك دليلا يؤيد الاتهامات الموجهة ضده.

يشار إلى أن كانتورك وزوجته وابنته يحاكمون في تركيا في اتهامات تتعلق بوجود صلات لهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله جولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب عام 2016.