حول العالم في 24 ساعة.. ترامب يفرض عقوبات تستهدف مرشد إيران
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقوبات جديدة على إيران، وتأكيد ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي التصدي لأنشطة إيران العدائية، ونفي عُمان نقل رسالة أمريكية لإيران حول حادثة إسقاط الطائرة.
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