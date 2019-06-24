وزير أمريكي: إدراج جواد ظريف على قائمة العقوبات في وقت لاحق

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الإثنين، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتم إدراجه على قائمة العقوبات في وقت لاحق، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار في كلمة بعد توقيع ترامب أوامر تنفيذية تفرض عقوبات جديدة ضد طهران، وتستهدف مرشدها الأعلى علي خامنئي، إلى أن العقوبات الأمريكية تُفرض في العادة بعد وصول معلومات استخباراتية "لا يمكن الكشف عنها".

وأوضح وزير الخزانة أيضًا أن استهداف الطائرة المسيرة الأمريكية "لم يكن خطأ إيرانيا بل عملا متعمدا"، وذلك في تعارض مع حديث الرئيس دونالد ترامب الذي أشار إلى أن الإسقاط ربما لم يكن بمعرفة كبار القادة الإيرانيين.